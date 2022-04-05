Akdeniz'de bahar, Van'da 6 metre kar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akdeniz'de bahar, Van'da 6 metre kar

İhlas Haber Ajansı - Şükrü Akyüz - Güncel
 - Güncelleme:

Akdeniz'de bahar, Van'da 6 metre karVAN Akdeniz'de havalar ısınırken, Van'da karayolları ekipleri 3 ile 6 metreyi bulan karda yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Akdeniz'de bahar, Van'da 6 metre kar

VAN Akdeniz'de havalar ısınırken, Van'da karayolları ekipleri 3 ile 6 metreyi bulan karda yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'nin birçok yerinde bahar yaşanırken, Van'ın yüksek kesimlerde karla mücadele çalışması devam ediyor. Kar ve tipi nedeniyle sürekli yolların kapanması nedeniyle "Dokuzuncu Gezegen" olarak adlandırılan Bahçesaray'ın 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde düşen çığlar kar geçit vermiyor. Başta Akdeniz Bölgesi olmak üzere batıdaki birçok il ve ilçe baharı yaşarken, Van'ın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri, Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde düşen çığlarla birlikte yer yer 3 ile 6 metreyi bulan karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Akdeniz'de bahar, Van'da 6 metre kar

Akdeniz'de bahar, Van'da 6 metre kar

Akdeniz'de bahar, Van'da 6 metre kar

İhlas Haber Ajansı / Şükrü Akyüz - Güncel

Akdeniz, Türkiye, kar, Van, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title