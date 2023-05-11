AKDENİZ'DE ANNELER GÜNÜ'NE ÖZEL KONSER

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Muharrem İnce'ye geçmiş olsun dileğinde bulunarak, FETÖ metotlarıyla Muharrem İnce'ye dönük birtakım yapılan girişimleri kınadığımı ifade etmek istiyorum dedi.

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, bir dizi ziyaret ve toplantı için Adana'ya geldi. İlk olarak Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenleyen Oğan, hayata geçirmek istedikleri projeleri anlattı. Atatürkçülerin, Türk milliyetçilerinin ve vatanseverlerin bu ülkeyi yönetebileceğini belirten Oğan, Bu ülkeyi yönetirken de terör örgütlerinin siyasi uzantılarına ihtiyaç duymayacaklarını buradan ilan etmek istiyorum. Bizim HDP'nin veya HÜDA PAR'ın desteğine ihtiyacımız yok. Millet İttifakı gibi HDP'ye şirin gözükmek gibi bir niyetimiz, Cumhur İttifakı gibi HÜDA PAR'a şirin gözükme gibi bir çabamız yok. Zaten Türk milletinin gönlündeyiz. Şirin gözükmek gibi bir özel çabamız yok. Ama onların terör sempatizanlarına şirin gözükmek gibi bir çabası var. Yola çıkarken, 'Bu ülkeyi HDP ve HÜDA PAR arasına sıkıştırmayacağız' dedik. İki ucu boplu değnek bop. Başka bir şey değil. İki ucu boplu değnek olan HDP ve HÜDA PAR meselesini Türk siyasetinden çıkaracağız. Hiç kimse kendisini bu ülkede 86-90 milyona yaklaşmış, Türk milletinin üstünde görmeyecektir. Hiç kimse kendini anahtar veya kilit görmeyecektir dedi.

Muharrem İnce'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Oğan, FETÖ metotlarıyla Muharrem İnce'ye dönük bir takım yapılan girişimleri kınadığımı ifade etmek istiyorum. Siyaset maalesef ki Türkiye'de farklı zeminlere çekilmeye çalışılıyor. Bunu ben son derece yanlış buluyorum. Muharrem İnce'nin de bu hadiselerle eş zamanlı olarak yaşamış olduğu sağlık sorunu sebebiyle de kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Türkiye temiz bir siyaset sayfası açmalıdır arkadaşlar. Türkiye'de temiz siyasetin zamanı gelmiştir ve biz artık temiz siyaseti konuşmalıyız. Biz bu ülkeyi nasıl yöneteceğimizi konuşmalıyız. Biz bu ülkeyi yönetirken bizim hangi inançtan, hangi etnik kökenden, hangi özel hayattan geçerek bu günlere geldiğimiz değil, bizim bu ülkeyi nasıl yöneteceğimiz önemli olmalı diye konuştu. Toplantının ardından Toros Caddesi'nde esnaf ziyareti yapan Oğan, genç nüfus tarafından karşılandı. Oğan, onlara muzlu süt ısmarlayıp, beraber içti.