Akdeniz'de 5 Büyüklüğünde Deprem
Akdeniz'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin merkez üssü, Muğla'nın Datça ilçesine 188 kilometre uzaklıkta ve 7,37 kilometre derinlikte kaydedildi.
Akdeniz'de saat 20.46'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Muğla'nın Datça ilçesine 188 kilometre uzaklıktaki depremin, 7,37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel