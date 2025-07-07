Akdeniz'de 5 Büyüklüğünde Deprem

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Akdeniz'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin merkez üssü, Muğla'nın Datça ilçesine 188 kilometre uzaklıkta ve 7,37 kilometre derinlikte kaydedildi.

Akdeniz'de saat 20.46'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesine 188 kilometre uzaklıktaki depremin, 7,37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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