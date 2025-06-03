Akdeniz'de 5,8 Büyüklüğünde Deprem

Akdeniz'de 5,8 Büyüklüğünde Deprem
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Akdeniz'de saat 02.17'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin merkezi, Muğla'nın Marmaris ilçesine 10,43 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, depremin derinliği 67,91 kilometre olarak kaydedildi. Muğla Valisi, ilde olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı.

Akdeniz'de saat 02.17'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine 10,43 kilometre uzaklıktaki depremin, 67,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Marmaris açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle an itibarıyla ilimizde olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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