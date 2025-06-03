Akdeniz'de 5,8 Büyüklüğünde Deprem

Akdeniz'de 5,8 Büyüklüğünde Deprem
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Akdeniz'de saat 02.17'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesine 10,43 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Akdeniz'de saat 02.17'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine 10,43 kilometre uzaklıktaki depremin, 67,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
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