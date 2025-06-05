Akdeniz'de 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Akdeniz'de saat 07.32'de 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 38,62 kilometre uzaklıkta ve 67,26 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.32'de merkez üssü Akdeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 38,62 kilometre uzaklıktaki depremin, 67,26 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel