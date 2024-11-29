Akdeniz'de 4,8 Büyüklüğünde Deprem: AFAD Olumsuz Durum Yok Dedi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Akdeniz, Antalya Gazipaşa açıklarında (74 km) saat 22.13'te meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadesi kullanıldı.