Üye Girişi
Haberler

Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güncelleme:

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 35,12 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.55'te, Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Demre'ye yaklaşık 19 kilometre mesafede olan depremin, 35,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Güncel

Akdeniz Antalya Deprem Doğal Afetler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Güdül adayı Volkan Altınışık kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Güdül belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Diyarbakır Bismil Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Bismil adayı Mizgin Ekin kimdir? DEVA Partisi Gölbaşı adayı Adnan Akpolat kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Gölbaşı belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Diyarbakır Bağlar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Bağlar adayı Siraç Çelik kimdir? DEVA Partisi Evren adayı Furkan Efe Dikilitaş kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Evren belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Etimesgut adayı Süleyman Demir kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Etimesgut belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Elmadağ adayı Emre Turan kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Elmadağ belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Çubuk adayı Muhammed Ali Sungur kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Çubuk belediye başkan adayı kim oldu? Antalya deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 10 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! DEM Parti Denizli Sarayköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Denizli Sarayköy adayı Şaban Badak kimdir? DEVA Partisi Çankaya adayı Selin Karsak Karaduman kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Çankaya belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Çamlıdere adayı Mert Yiğit Doğanay kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Çamlıdere belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Denizli Pamukkale Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Denizli Pamukkale adayı Ayşe Levzan Süzük kimdir? DEVA Partisi Beypazarı adayı Nursel Özer kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Beypazarı belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Denizli Merkezefendi Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Denizli Merkezefendi adayı Hasan Eliş kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title