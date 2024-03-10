Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 35,12 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.55'te, Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Demre'ye yaklaşık 19 kilometre mesafede olan depremin, 35,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.