Akdeniz'de 4,5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Akdeniz'de saat 05.45'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Merkez üssü Muğla'nın Ortaca ilçesine 20,10 kilometre mesafede bulunan sarsıntı, 34,46 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.45'te merkez üssü Akdeniz olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Muğla'nın Ortaca ilçesine 20,10 kilometre mesafede olan depremin, 34,46 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel