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Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem

AA - Ömer Olcay - Güncel
Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.35'te Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 50,5 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça'ya 318.27 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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AA / Ömer Olcay - Güncel

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