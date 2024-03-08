Akdeniz'de 4,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinin yaklaşık 41 kilometre açıklarında 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 36,05 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.27'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesinin yaklaşık 41 kilometre açıkları olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 36,05 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.