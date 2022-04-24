Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem - Haberler

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Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

AA - Yusuf Soykan Bal - Güncel
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Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 25,63 kilometre, Datça'nın ise 177,37 kilometre açıklarında saat 07.14'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, 16,26 kilometre derinlikte gerçekleşti.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

Yunanistan, Akdeniz, Deprem, Muğla, Güncel, Haberler

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