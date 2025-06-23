Akdeniz'de 4,4 Büyüklüğünde Deprem

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Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Akdeniz olan sarsıntı, Mersin'in Silifke ilçesine 172,57 kilometre uzaklıkta ve 8,99 kilometre derinlikte kaydedildi.

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.37'de merkez üssü Akdeniz olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Mersin'in Silifke ilçesine 172,57 kilometre uzaklıktaki depremin, 8,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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