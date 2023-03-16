Akdeniz'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem Oldu
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Akdeniz’de, bugün saat 22.59’da, 16.04 kilometre derinlikte, 4.3 büyüklüğünde deprem oldu.
Akdeniz'de, bugün saat 22.59'da, 16.04 kilometre derinlikte, 4.3 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD; Akdeniz'de bulunan Mersin Körfezi'nde saat 22.59'da, 16.04 kilometre derinlikte 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise büyüklüğünü 4.6 olarak duyurduğu depremin 7.6 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.
Kaynak: ANKA / Güncel