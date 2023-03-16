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Akdeniz'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Güncel Haberler

Akdeniz'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Akdeniz’de, bugün saat 22.59’da, 16.04 kilometre derinlikte, 4.3 büyüklüğünde deprem oldu.

Akdeniz'de, bugün saat 22.59'da, 16.04 kilometre derinlikte, 4.3 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD; Akdeniz'de bulunan Mersin Körfezi'nde saat 22.59'da, 16.04 kilometre derinlikte 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise büyüklüğünü 4.6 olarak duyurduğu depremin 7.6 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

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Kaynak: ANKA / Güncel

Akdeniz Güncel Haberler

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