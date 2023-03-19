Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

AKDENİZ'de merkez üsü Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıkları olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 11.44'te merkez üssü Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıkları olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 17.03 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, hafif şekilde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.