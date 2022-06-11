Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem - Haberler

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Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

AA - Fırat Taşdemir - Güncel
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Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.05'te Alanya açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının, 14,20 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Fırat Taşdemir - Güncel

Akdeniz Antalya Alanya AFAD Güncel Haberler

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