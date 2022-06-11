Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Akdeniz'de, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.05'te Alanya açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının, 14,20 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. AA / Fırat Taşdemir - Güncel Akdeniz Antalya Alanya AFAD Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.