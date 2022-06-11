Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem - Haberler

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
AA - Fırat Taşdemir - Güncel
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Akdeniz'de, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akdeniz'de, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.05'te Alanya açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının, 14,20 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AA / Fırat Taşdemir - Güncel