Akdeniz'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem
Akdeniz'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi yakınlarıdır. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin derinliğini 18,05 kilometre olarak belirlemiştir. Yetkililer, bölgede herhangi bir olumsuz durumun olmadığını açıkladı.
Akdeniz'de saat 21.14'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 95 kilometre uzaklıktaki depremin, 18,05 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, deprem sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir olumsuz ihbarın ulaşmadığı bildirildi.
Açıklamada, "İlçe genelindeki tüm kurumlarla yapılan görüşmelerde can veya mal kaybı yaşanmadığı, olumsuz bir durum olmadığı tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel