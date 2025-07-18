Akdeniz'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem

Akdeniz'de saat 21.14'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 95 kilometre uzaklıktaki depremin, 18,05 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.