Akdeniz'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem

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Akdeniz'de saat 21.14'te meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin merkez üssü, Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 95 kilometre uzaklıkta ve 18,05 kilometre derinlikte kaydedildi.

Akdeniz'de saat 21.14'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 95 kilometre uzaklıktaki depremin, 18,05 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
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