Akdeniz'de 4,0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Akdeniz'de 4,0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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Akdeniz'de saat 20.31'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Merkez üssü Antalya Körfezi-Alanya açıkları olan depremin derinliği 12,75 kilometre olarak belirlendi.

Akdeniz'de saat 20.31'de 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Antalya Körfezi- Alanya açıkları olan 4,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 12,75 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Güncel
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