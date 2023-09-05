Akdeniz Belediyesi Zabıtası Halkın Sağlığı ve Huzuru İçin Görev Başında

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, halkın sağlığı ve huzurunun temininde zabıtalara büyük görev ve sorumluluk düştüğünü söyledi.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, Zabıta Teşkilatının 197'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla, beraberinde birim personeli ile Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Sivaslıoğlu, "Akdeniz'de yaşayan vatandaşlarımızın sağlıklı, temiz ve hijyenik bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için başkanımızın talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı gece gündüz aralıksız sürdürüyoruz. Başkanımızdan her türlü, araç-gereç ve lojistik desteği de alıyoruz. Gücümüzü Başkanımızdan alıyoruz. Halkımız da müsterih olsun. Akdeniz Zabıtası, tüm vatandaşlarımızın huzuru ve sağlığı için 7/24 görevinin başındadır" dedi.

"Zabıtamız, Türkiye'de önemli işlere imza atan bir birim haline geldi"

Zabıta Teşkilatının 197'nci kuruluş yıldönümünü kutlayan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise hizmetleri dolayısıyla zabıta personeline teşekkür etti. Zabıtanın, belediyelerde bulunan en hayati birimlerden biri olduğunun altını çizen Gültak; "Akdeniz zor bir bölge ama göreve geldiğimiz günden bu yana zabıta müdürlüğümüz ile birlikte personel alımından, gerekli araç ve ekipman alımlarıyla birlikte Akdeniz Zabıtası, şu an Türkiye'de çok önemli işlere imza atan bir birim haline geldi. Zira zabıta, tükettiğimiz her türlü ürünü, pazarları, esnafı yeterince denetlemezse farklı sıkıntılar, sorunlar ortaya çıkabilir. Özellikle stokçuluk yapılan; şekerin, yağın bulunamadığı dönemlerde zabıtamız yoğun denetimler yaptı ve vatandaşı rahatlattı. Zabıtamız, Akdeniz'de yaşayan insanlarımızın en sağlıklı ve kaliteli ürünlere ulaşmasını sağlıyor. Bundan dolayı müdürümüz ve ekibimizi tebrik ediyorum" diye konuştu. - MERSİN