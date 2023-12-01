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Akdeniz Belediyesi'nden Yollara 110 Bin Ton Sıcak Asfalt

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Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçedeki yollara 4,5 yılda 110 bin ton sıcak asfalt döküldüğünü açıkladı. Ayrıca soğuk asfalt serimi, kilit parke taşı ve karo döşeme çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçedeki yollara 4,5 yılda 110 bin ton sıcak asfalt döküldüğünü bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Gültak, Köselerli Mahallesi'nde devam eden yol çalışmasını inceledi.

Ekiplerle bir araya gelen Gültak, çalışmalarda kolaylık diledi.

Gültak, asfalt işlemlerinin ilçe genelinde süreceğini belirterek, "Akdeniz'de 4,5 yılda toplam 110 bin ton sıcak asfalt kaplama, 2022'den itibaren de 150 kilometre uzunluğunda soğuk asfalt serimi gerçekleştirdik. Ayrıca 130 bin metrekare kilit parke taşı ve 70 bin metre kare karo döşedik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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