Akdeniz Belediyesi'nden Bakıma Muhtaç Vatandaşlara Ücretsiz Hizmet

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın göreve gelir gelmez verdiği talimatla başlayan evde kişisel bakım ve temizlik hizmetinden bakıma muhtaç yüzlerce vatandaş ücretsiz yararlanıyor. Sunulan hizmet ile yaşlı, engelli, hasta ve kimsesiz vatandaşlara ihtiyaç duydukları çeşitli hizmetler veriliyor.

Hizmetten faydalanan ve çok memnun olan 75 yaşındaki Naciye Ateş, eşinin vefatından sonra yaklaşık 10 yıldır yalnız yaşadığını söyledi. Üç çocuğu olduğunu ancak çocuklarının başka şehirlerde yaşadığını anlatan Ateş, yalnızlığın zorluklarını anlattı. Özellikle pandemi döneminde bir çift kelime konuşacak kimseyi dahi bulamadığını aktaran Ateş, "Bazen saat ile konuşuyordum. 'Sen daha şanslısın, en azından dönüyorsun. Ben onu da yapamıyorum' diyerek adeta duvardaki saatle diyaloğa giriyordum. Çok şükür 1 ay önce Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personeli ile tanıştım. Düzenli olarak evime temizliğe gelmeye başladılar. Onlar bana terapi gibi geldi. Sağ olsunlar her işime koşturuyorlar" ifadelerini kullandı.

"Tepeden tırnağa hizmet ettiler"

Yaklaşık 1 ay önce perde asarken düşüp kolunun kırıldığını kaydeden Ateş, "Kolum bu duruma geldikten sonra ev işleri yapmakta zorlanmaya başlamıştım. Akdeniz Belediyesi personeli komşumun evinde temizlik yaptığını, kendisine bakım yaptığını gördükten sonra 'Acaba ben de bu hizmetten faydalanabilir miyim?' diye sordum.

Onlar da 'Tabii ki' cevabını verdi. Yapılan değerlendirmeden sonra evime geldiler. Yerleri, kapıları, pencereleri sildiler. Etrafı toparladılar, el ve ayak tırnaklarımı, saçımı kestiler. Hani derler ya 'tepeden tırnağa' diye. Öyle hizmet ettiler bana. Keşke tüm belediyeler bu hizmeti verse. Gittiğim her yerde de bunu anlatıyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Akdeniz Belediyesinden 4 yıldır evde kişisel bakım ve temizlik hizmeti aldığını söyleyen yüzde 71 engelli Sümeyra Eker ise "Ben kuaför hizmeti, temizlik hizmetinin yanı sıra, manevi rehberlik ve psikolojik destek de alıyorum. Akdeniz Belediyesi her türlü ve her zaman yanımda oluyor. İyi ki bu kızlarımız var. Yoksa ben kendime nasıl bakardım, evimi nasıl temizlerdim? Akdeniz Belediyesi ve Belediye Başkanımız Mustafa Gültak iyi ki var. O olmasaydı ve bu hizmetler sunulmasaydı ben ne yapardım? Gültak Başkanımız, bizim koruyucu meleğimiz. O'nu da gerçek melekler korusun" dedi. - MERSİN