Akdeniz Belediyesi Karaduvar Mahallesi'nde Yeni Bir Taziye Evi İnşa Ediyor

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Karaduvar Mahallesi'nde yapımı devam eden taziye evini inceledi. Taziye evinin bir ay içerisinde açılacağını belirten Gültak, '364 metrekare 2 bölümden oluşan taziye evi, tüm Karaduvar halkına hayırlı olsun' dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Karaduvar Mahallesi'nde yapımı devam eden taziye evini inceledi. Taziye evinin bir ay içerisinde açılacağını belirten Gültak, "364 metrekare 2 bölümden oluşan taziye evi, tüm Karaduvar halkına hayırlı olsun" dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Başkan Yardımcısı Onur Eryılmaz Gümüştok, Başkan Yardımcısı İbrahim Arslan ve Karaduvar Mahallesi Muhtarı Fikret Altan ile birlikte Karaduvar Mahallesi'nde ikincisi yapılan taziye evinde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalardan bilgi alan Gültak, 364 metrekare 2 bölümden oluşan taziye evinin çok kullanışlı olduğunu kaydederek, "İçerisinde mescitlerinin, lavabolarının ve mutfak bölümlerinin olduğu, yaklaşık 364 metre karelik bir taziye evinin ikincisini Karaduvar'a kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm Karaduvar halkına hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Karaduvar Mahalle Muhtarı Fikret Altan ise mahallelerine ikinci taziye evinin yapıldığını kaydederek, "Bu taziye evi özellikle burada yaşayan vatandaşlarımız için çok gerekli ve elzem bir yerdi. 364 metrekare 2 bölümden oluşan taziye evi, hem kadınların hem de erkeklerin faydalanacağı bir yer oldu. Başkanımız Mustafa Gültak'a duyarlılığından dolayı teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN