Akdeniz Belediyesi Adanalıoğlu Mahallesi'ndeki Yollara Asfalt Uyguladı
Akdeniz Belediyesi ekipleri, Adanalıoğlu Mahallesi'ndeki yollara asfalt uygulayarak altyapı iyileştirme çalışmalarını sürdürdü. Belediye Başkanı Mustafa Gültak, asfalt, kaldırım ve yol açma çalışmalarının devam edeceğini belirtti.
Akdeniz Belediyesi ekiplerince, Adanalıoğlu Mahallesi'ndeki yollara asfalt uygulandı.
Belediyenin açıklanmasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı iyileştirme çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, iş makinesiyle asfalt döktükleri Adanalıoğlu Mahallesi'nin yollarını düzeltti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, asfalt, kaldırım ve yol açma çalışmalarının devam edeceğini belirtti.