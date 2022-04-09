Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, ağa takılan caretta carettayı kurtardı

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ağa takılan caretta carettayı kurtardı.

Mersin Balıkçı Barınağı sahilinde bir vatandaşla sohbet eden Gültak, kıyıda bir caretta carettanın hareketsiz olduğunu fark etti.

Kıyıya geçen Gültak, caretta carettanın ağlardan dolayı hareket edemediğini gördü. Kendisine verilen bir bıçakla ağı kesen Gültak, caretta carettayı kurtardı.

Ağdan kurtulan caretta caretta, bir süre sonra gözden kayboldu.