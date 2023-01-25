Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem, Kaş'ta bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı Güncel Haberler Deprem anının bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıması İş yerindekilerin panik halinde koşması ANTALYA - Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem, Antalya'nın Kaş ilçesindeki bir iş yerinde güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem anının bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıması İş yerindekilerin panik halinde koşması ANTALYA - Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem, Antalya'nın Kaş ilçesindeki bir iş yerinde güvenlik kamerasına yansıdı. Kaynak: AA / Güncel Akdeniz Antalya Deprem Güncel Haberler

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