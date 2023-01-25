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Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem, Kaş'ta bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

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Deprem anının bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıması İş yerindekilerin panik halinde koşması ANTALYA - Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem, Antalya'nın Kaş ilçesindeki bir iş yerinde güvenlik kamerasına yansıdı.

Deprem anının bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıması

İş yerindekilerin panik halinde koşması ANTALYA - Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem, Antalya'nın Kaş ilçesindeki bir iş yerinde güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: AA / Güncel

Akdeniz Antalya Deprem Güncel Haberler

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