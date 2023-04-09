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Akdamar Adası badem ağaçlarının çiçek açmasıyla baharın renklerine büründü

Akdamar Adası badem ağaçlarının çiçek açmasıyla baharın renklerine büründü

Güncel Haberler

Van'ın Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası, badem ağaçlarının çiçek açmasıyla renklendi.

Van'ın Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası, badem ağaçlarının çiçek açmasıyla renklendi.

Her yıl yerli yabancı binlerce turistin gezdiği Akdamar Adası, bugünlerde pembe ve beyaz çiçek açan badem ağaçları, Van Gölü'nün maviliği ve yemyeşil doğasıyla ziyaretçilerini karşılıyor.

Gevaş ilçesinden 20 dakika süren tekne yolculuğunun ardından ulaşılan ada, çevresindeki dağların zirvelerinde henüz erimeyen kar örtüsü ve renk cümbüşü oluşturan ağaçlarının bütünleştiği manzarasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Adaya gelen ziyaretçiler, yeşille mavinin buluştuğu, rengarenk çiçeklerin açtığı noktada doğanın tadını çıkarıyor, fotoğraf makinaları ve cep telefonlarıyla eşsiz manzarayı görüntülüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Akdamar Adası Van Gölü Gevaş Van Güncel Haberler

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