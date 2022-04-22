Akdağmadeni'nde kreş öğrencileri yardım için sergi açtı

AKDAĞMADENİ, YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde belediyenin Bizim Ev Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören 4-6 yaş arası öğrencilerin ebru ve geri dönüştürülebilir atıklardan yaptığı çalışmalar sergide satışa sunuldu.

Bakımevinde düzenlenen sergiyi gezen Belediye Başkanı Nezih Yalçın, kreşte çocukların hayata hazırlandığını söyledi.

Yalçın, öğrencilerin, ebru sanatıyla yaptığı resimler ve geri dönüşümlü atıklardan oluşturdukları eserlerin sergilendiğini belirterek, "Sergiden elde edilecek gelirle ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapılacak. Çocuklarımız yapmış oldukları yardımlar sayesinde bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmiş oluyor. Bu anlamı serginin ortaya çıkmasını sağlayan her bir çocuğumuza, değerli velilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.