Akdağmadeni ilçesi "Termal Turizm Alanı" ilan edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akdağmadeni ilçesi "Termal Turizm Alanı" ilan edildi

AA - Ömer Ertuğrul - Güncel
 - Güncelleme:
Akdağmadeni ilçesi 'Termal Turizm Alanı' ilan edildi

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilçelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "Termal Turizm Alanı" ilan edildiğini bildirdi.

AKDAĞMADENİ, YOZGAT (AA) - Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilçelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "Termal Turizm Alanı" ilan edildiğini bildirdi.

Yalçın, yazılı açıklamasında, Akdağmadeni için önemli projelerden olan ve ilçenin geleceğinin şekilleneceği "Termal Turizm Alanı" ilanının Resmi Gazete'de yayımlanarak ilan sürecini tamamladığını belirtti.

Verdikleri sözlerden birini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Çok çabaladık, takip ettik, bugün de verilen emeğin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın onayıyla Akdağmadeni hak ettiği gibi 'Termal Turizm Alanı' ilan edildi. Bundan sonra turizm alanının avantajlarını sonuna kadar kullanarak bu alanda yapmak istediğimiz yatırımların hayata geçmesi için yeni bir mücadeleye gireceğiz. Yatırımcı bulacağız, görüşmeler yapacağız ve Akdağmadeni'mize en güzel tesis ve işletmelerin yapılması için yol başçı olacağız."

Yalçın, bu süreçte emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat Valisi Ziya Polat, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Yozgat milletvekilleri Yusuf Başer ve İbrahim Ethem Sedef'e teşekkür etti.

AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Akdağmadeni, Termal, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title