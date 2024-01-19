Akdağ Tabiat Parkı, Türkiye'nin 49'uncu milli parkı oldu

TARIM ve Orman Bakanlığı, flora ve fauna zenginliğine sahip olan ve nesli tehlike altındaki türlere ev sahipliği yapan Akdağ Tabiat Parkı'nın milli park olarak ilan edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Denizli'nin Çivril ilçesi ile Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi sınırları içinde bulunan 14 bin 692 hektar büyüklüğündeki saha, sahip olduğu doğal ve kültürel değerler nedeniyle 29 Haziran 2000'de Bakanlık onayıyla 'Akdağ Tabiat Parkı' olarak belirlenmişti. Tabiat Parkı, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile milli park statüsü kazandı. Böylece söz konusu alan, Türkiye'nin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı 49'uncu milli parkı oldu. Alanın büyüklüğü de 15 bin 933 hektara çıkarıldı.

YABAN HAYATI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTTI

Bölgede, tabiat parkı ilan edildiği tarihten bu yana aktif doğa koruma faaliyetleri gerçekleştirildi. Bu nedenle kapsadığı alanda, yaban hayatı, popülasyonu ve tür çeşitliliği önemli ölçüde artarak türlere ait habitatlar olumlu yönde gelişme gösterdi. Bununla birlikte son yıllarda gerçekleştirilen ekosistem izleme çalışmalarında da insan etkisinden uzak kalan sahadaki doğal süreçlerin sağlıklı şekilde ilerlediği tespit edildi. Sahanın kaynak değeri olan kızıl geyiğe ait habitatlar korunarak memeliler, yırtıcılar ve leşçiller arasında sağlıklı bir zincir geliştirildi. Milli park alanında, 20 yıl öncesine oranla sayıca çok daha fazla kızıl geyik, yaban domuzu, tilki ve kurt türleri görüldü. Park sınırları içindeki ve sahanın insan ulaşımına en uzak bölgelerinden olan Tokalı Kanyonu'nda Türkiye'de yaşayan 4 tür olan kara, kızıl, sakallı ve küçük akbabanın yuva yaptığı tespit edildi.

Milli parkın bir diğer kaynak değerini ise Tokalı Kanyonu'nda yer alan Fındıklıdere ve Karanlıkdere vadileri boyunca varlığını sürdüren doğal yaşlı karaçam ormanları oluşturuyor. Bu bölge, Denizli ve Afyonkarahisar'daki yaban hayatının en kuvvetli şekilde desteklendiği orman ekosistemi konumunda bulunuyor. Ayrıca Karanlıkdere Vadisi'nde bulunan Kurtini Mağarası, mevcut karstik kayaç yapısı sayesinde oluşturmuş olduğu sarkıtlarla alana ayrı bir değer katıyor.

BAKAN YUMAKLI YÜKSEK ZİYARETÇİ POTANSİYELİ VAR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelinde milli parkların sayısının artırılmasına yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, Akdağ Milli Parkı'nın, sahip olduğu özelliklerin bölge için ayrı bir önem taşıdığını ifade etti. Yumaklı, Akdağ Milli Parkı'nın flora ve fauna açısından da büyük bir zenginlik içerdiğini vurgulayarak, Bölge nesli tehlike altında olan türleri barındıran, doğal yapı, kültürel değerler ve mevcut kaynakları sayesinde yüksek ziyaretçi potansiyeli olan bir parktır. Sahada aynı zamanda jeolojik, jeomorfolojik ve hidrojeolojik kaynak değeri bulunan kanyon, mağara, kayalık, dağ, akarsu ve göl gibi alanlar da bulunuyor değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaretçi potansiyeli ile öne çıkan alanın, milli park ilan edilmesiyle daha etkin korunacağını kaydeden Yumaklı, Türkiye'nin 49'uncu milli parkı ilan edilen Akdağ Milli Parkı'nın Denizli ve Afyonkarahisar'a hayırlı olmasını diledi.