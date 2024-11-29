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Akdağ Kayak Merkezi'nde Kayak Sezonu Erken Başladı

Akdağ Kayak Merkezi'nde Kayak Sezonu Erken Başladı
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Samsun'un Ladik ilçesindeki Akdağ Kayak Merkezi, bu yıl kar yağışının erken gerçekleşmesi nedeniyle kayak sezonunu kasım ayında açtı. Sezon hazırlıkları tamamlandı ve tesisler misafirlere hazır hale getirildi.

Samsun'un Ladik ilçesinde 2 bin rakımlı Akdağ Kayak Merkezi'nde her yıl ocakta başlayan kayak sezonu bu yıl kasımdaki kar yağışıyla erken başladı.

Samsun'a 84, ilçeye ise 7 kilometre uzaklıktaki Akdağ Kayak Merkezi'nde sezon hazırlıkları kapsamında 1500 metre uzunluğunda 16 direkli ve 84 sandalyeli telesiyej ile pistlerin bakım ve onarım çalışmaları Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı.

Kayak merkezindeki telesiyej 40 saatlik test aşamasını başarıyla geçti. Pist ve telesiyejin yanı sıra tesislerin de sezon için hazır olduğu Akdağ Kayak Merkezi'nde her yıl ocak ayıyla başlayan kayak sezonu, kar yağışının erken gerçekleşmesi nedeniyle öne çekildi.

Kar kalınlığının bir metreye ulaştığı Akdağ Kayak Merkezi, hafta içi olmasına rağmen kayak yapmak isteyenleri ağırlamaya başladı.

Kayak merkezinde Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı 102 yataklı Ladik Gençlik Kamp Merkezi ile özel bir firmanın 22 yatak kapasiteli oteli bulunuyor.

"Pist uzunluğumuz 1600 metre"

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, AA muhabirine, geçmiş yıllara bakıldığında bu yıl kışın erken geldiğini söyledi.

Ladik'in karla birlikte doğal beyaz örtüsüne kavuştuğunu dile getiren Topal, "Kar yağışından biz de çok memnunuz. Kayak merkezi şu an açıldı. Pist uzunluğumuz 1600 metre. Yerli ve yabancı misafirlerimizi ağırlayacak tesislerimiz var. Belediyemizin kafeteryası var. Misafirlerimiz için nezih bir alan. Hafta içi, hafta sonu açık. Kayak yapmak ve görsel açıdan da çok uygun bir alan. Orta Karadeniz Bölgesi'ndeki 2 bin rakımlı Akdağ Kayak Tesisleri'mize herkesi davet ediyoruz." dedi.

Akdağ Kayak Merkezi'nde özellikle hafta sonları yoğunluk yaşandığını belirten Topal, kar kalınlığının istenilen seviyede olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
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