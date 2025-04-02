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Akdağ'da Yılkı Atları ve Taylar Araçların Önüne Çıktı

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Amasya'da Akdağ'da seyir halindeki araçların önüne çıkan yılkı atları ve yeni doğan taylar amatör kameraya yansıdı. Yerel halk, atların sayısının arttığını ve korunmaları gerektiğini vurguladı.

Akdağ'da yılkı atları araçların önüne çıktı, sürüdeki taylar da görüntülendi

AMASYA - Amasya'da Akdağ'ın maskotu yılkı atları seyir halindeki araçların önüne çıktı. Amatör kameraya yansıyan sürüdeki taylar da ilk defa görüntülendi.

Yaklaşan otomobilleri fark edince yaşam alanlarına doğru hızla koşan yılkı atı sürüsünde 20'den fazla atın yanı sıra yeni doğan tayların da olduğu görüldü.

Köylerine giderken sürekli karşılaştıkları bu atların kış döneminde doğaya taşınan samanlarla da beslendiğini anlatan Karakise Köyü Derneği Başkanı Fatih Töngüş, "Bu yıl yılkı atlarının yavruları çoğalmış. Koruyup, kolladıkça yavrular ve at sirkülasyonu fazlalaşıyor. Onlarla karşılaşmamız mutluluk verici" dedi.

"Yılkı atlarını görmek çok güzel"

Aynı bölgede 4 yıl önce 2 yılkı atının silahla vurulduğunu hatırlatan Suluova Akdağlılar Derneği Başkan Yardımcısı Fatih Karagöz de, "Gördüğümüz kadarıyla atlar bu yıl daha fazla yavrulamışlar. Akdağ'ın maskotu olan bu atları gidip görmek çok güzel. Önemli olan onlara sahip çıkmak" diye konuştu.

Akdağ'da Yılkı Atları ve Taylar Araçların Önüne Çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFULLAH UZUN - Güncel
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