Akciğer Kanserinde Erken Teşhis Hayat Kurtarıyor

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atilla Eroğlu, dünyadaki en yaygın türlerden olan akciğer kanserinin yılda bir çekilecek akciğer filmi sayesinde erken teşhisle tedavi edilebileceğini söyledi.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde Göğüs Cerrahi Kliniği sorumlusu da olan Eroğlu, Akciğer Kanseri Farkındalık ayı kapsamında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, dünyada en sık akciğer kanserinin görüldüğünü anlattı.

Akciğer kanserinde sigara kullanımının tetikleyici olduğuna dikkati çeken Eroğlu, "Türkiye'de her yıl yaklaşık 43 bin yeni akciğer kanseri teşhis ediliyor ve sigaraya bağlı ölümlerin yaklaşık 120 bin olduğu biliniyor, günde yaklaşık 300 kişi sigaraya bağlı hastalıklardan kaybediliyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50-60 bin canımızı kaybettik ama ülkemizde her yıl 120-130 bin kişi sigaraya bağlı hastalıklardan kaybediliyor. Bunun farkında olalım." dedi.

Eroğlu, akciğer kanserlerinin çoğunun geç teşhis edildiğini, 4 hastadan birinin erken teşhisle tedavi olduğunu, geri kalanınsa ileri evre kanser olması ve erken teşhis şansını kaybetmesi nedeniyle yeterli derecede tedavi edilemediğini dile getirdi.

"Kanserden değil, kanserin geç teşhis edilmesinden korkmalıyız"

Diğer kanser türlerine göre erken teşhis edilen akciğer kanserinde tedavi açısından başarı oranının çok yüksek olduğunu vurgulayan Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erken evrede teşhis ettiğimiz hastayı ameliyat ettiğimizde yüzde 90'nın üzerinde başarı var. Akciğer kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Özelikle 40 yaş üzeri günde 1 paket sigara içenlerin basit akciğer filmi çekilmesi ve 50 yaş üzerindekilerin yılda bir düşük doz tomografi taramalarıyla kanseri erkenden teşhis edebiliriz. Kanserden değil, kanserin geç teşhis edilmesinden korkmalıyız."

Eroğlu, taramaların yanı sıra geçmeyen öksürük, öksürükle balgam ve kanama, nefes darlığı ve göğüs ağrısı durumlarında mutlaka hekime başvurulmasını tavsiye etti.

Akciğer kanserinde tedavi sürecine ilişkin de Eroğlu, "Basit akciğer filmi ve tomografiyle erken evrede kanseri yakalayıp tedavi ediyoruz. Kovid-19'un ciddi zararı kadar faydasını da gördük, o dönemde çok hasta tomografi çekildi, biz o dönemde binlerce hastada erken dönemde akciğer kanserini yakaladık ve tedavi ettik. Akciğer kanserinde erken teşhis başarı şansını en çok yükselten faktörlerin başında. Erken teşhis hayat kurtarır, tarama metotları kolay ve ulaşılabilir. Riskinizi bilin, harekete geçin." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Eroğlu, Sağlık Bakanlığı verilerine göre akciğer kanseri vakalarının yüzde 90'ının sigarayla bağlantılı olduğunu belirterek, sigara içenlerin içmeyene göre akciğer kanseri olma riskinin 30 kat fazla olduğunu, sigara hiç içmemiş birisinin ise akciğer kanseri olma riskinin yüzde 1'in altında olduğunu sözlerine ekledi.