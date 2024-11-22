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Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı'nda Cerrahi Tedavi Gelişmeleri Ele Alındı

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Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde, akciğer kanseri cerrahisinde son gelişmelerin anlatıldığı bir seminer gerçekleştirildi. Doç. Dr. Ömer Önal, görüntüleme yöntemleri ve cerrahi malzemeler hakkında önemli bilgiler verdi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında, akciğer kanseri cerrahi tedavisinde son gelişmeler anlatıldı.

ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Önal tarafından Gevher Nesibe Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu'nda düzenlenen seminere, öğretim üyeleri, hekimler ve diğer sağlık çalışanları katıldı.

Önal, seminerde yaptığı konuşmada, akciğer kanseri cerrahisinde kullanılan görüntüleme yöntemleri ve cerrahi malzemeler hakkında bilgi verdi.

Hastanede yaklaşık 10 yıldır kapalı akciğer ameliyatlarını tek bir kesiden başarılı bir şekilde yaptıklarını anlatan Önal, "Akciğer kanseri cerrahisinde temel amacımız geride makroskopik veya mikroskobik düzeyde tümör bırakmadan, cerrahi sınırlar temiz olacak şekilde akciğer rezeksiyonu yapmak, ilgili hemitoraksta bulunan lenf notlarının örneklenmesi veya diseksiyonun tamamlanmasını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Akciğer kanseri cerrahisinde uygulanan cerrahi yöntemlere ve şekillerine değinen Önal, meta analizlerle yapılan bilimsel çalışmalar hakkında bilgiler vererek, uygulanan cerrahi yöntemlerin avantajları ve dezavantajlarını anlattı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
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