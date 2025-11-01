Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı: Erken Tanının Önemi Vurgulandı

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, "Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erşan, mesajında, akciğer sağlığının korunmasının toplum sağlığı açısından hayati önem taşıdığını belirtti.

Akciğer kanserinin hem dünyada hem de ülkemizde en sık görülen kanser türlerinden birisi olduğuna dikkati çeken Erşan, şunları kaydetti:

"Uzun süren öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, balgamda kan ya da açıklanamayan kilo kaybı gibi belirtiler ortaya çıktığında zaman kaybetmeden bir hekime başvurmak gerekir. Akciğer kanserinin yaklaşık yüzde 90'ı sigara kullanımına bağlı gelişiyor. Bu nedenle hem kendi sağlığımız hem de sevdiklerimizin sağlığı için tütünden uzak durmak zorundayız. Sigarayı bırakmak isteyenler için aile hekimlerimiz, Sağlıklı Hayat Merkezleri bünyesinde hizmet sunan sigara bırakma polikliniklerimiz ve ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı vatandaşlarımıza ücretsiz destek sunuyor. Temiz hava, akciğerin en doğal ilacıdır. Özellikle kış aylarında evlerin iyi havalandırılması, soba ve bacaların düzenli kontrol edilmesi gerekir. Akciğer kanseri, geç fark edildiğinde ölümcül olabilir ancak erken yakalandığında tedavi edilebilir bir hastalıktır. Unutulmamalıdır ki kanserde erken tanı hayat kurtarır."