Akçakoca'nın Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri'ne alınması için çalışma yürütülüyor - Haberler

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Akçakoca'nın Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri'ne alınması için çalışma yürütülüyor

AA - Soner Şen - Güncel
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Akçakoca'nın Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri'ne alınması için çalışma yürütülüyor

Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz, Akçakoca'nın Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri (KTKGB) kapsamına girmesi için çalışma başlatacaklarını bildirdi.

Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz, Akçakoca'nın Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri (KTKGB) kapsamına girmesi için çalışma başlatacaklarını bildirdi.

Yanmaz, yaptığı açıklamada, konuyla ilgili AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ile görüştükten sonra çalışmalara hız verdiklerini belirtti.

Keşir'in Akçakoca'ya geldiğini anımsatan Yanmaz, "'AK Parti İlçe Başkanlığı ile istişare ederek, Akçakoca ve Düzce'nin turizm bölgesine alınmasını için çalışmaları başlatın ve bana dosya halinde verin.' dedi. Biz de elimizden geleni yaparak çalışmaları başlatacağız." bilgisini verdi.

Turizm alanının Akçakoca'ya büyük faydası olacağını vurgulayan Yanmaz, şunları kaydetti:

"Bunun Akçakoca için ne önemi var? Akçakoca'ya gelecek yatırımcıların, birinci derecede turizm olanaklarından, imkanlarından yararlanabilmelerini sağlayacak. Bir de 100 metre kıyı kenar kanunu var. Bu kapsama girdiğiniz zaman iyileştirmeler oluyor. Dolayısıyla ne kadar bu konuyla ilgili yatırımcı çekebilirsek, Akçakoca'nın gelecekte önünün açılacağını düşünüyorum."

AA / Soner Şen - Güncel

Mehmet Okan Yanmaz AK Parti Akçakoca Güncel Haberler

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