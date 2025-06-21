Akçakoca'da Üniversite Öğrencilerine Yurt İnşaatına Başlandı

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Düzce Üniversitesi'nin Akçakoca yerleşkesinde üniversite öğrencilerinin barınma sorununu çözmek amacıyla 400 kişilik yurt inşaatına başladı. Yurt, 6 katlı olarak inşa edilecek ve Şubat 2026'da hizmete girecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Akçakoca'da üniversite öğrencilerinin barınma sorununu ortadan kaldırmak için yurt inşasına başladı

DÜZCE - Gençlik ve Spor Bakanlığı, Akçakoca'da üniversite öğrencilerinin barınma sorununu ortadan kaldırmak için yurt inşasına başladı.

Düzce Üniversitesi'nin Akçakoca yerleşkesinde yer alan bölümlerde okuyan öğrencilerin barınma sorununu ortadan kaldırmak için Gençlik ve Spor Bakanlığı okul bölgesinde yurt inşasına başladı. 76 normal, 4 engelli odası ile toplam 400 kişilik olarak yapılacak olan yurt 6 katlı olarak inşa edilecek. 220 milyon lira bedel ile yapılacak olan yurt Şubat 2026'da tamamlanarak hizmete alınacak.

Akçakoca'da okuyacak öğrencilerin barınma sorununu ortadan kaldıracak olan temel atma programında konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, "Düzce Üniversitemiz kurulduğu günden bugüne başarı basamaklarını bir bir tırmanmakta olduğunu özellikle mühendislik alanında dünya çapında derecelerin olduğunu büyük bir gururla ve kıvançla takip ediyoruz. Üniversitemizin merkezdeki büyük kampüsünün yanında ikinci büyük kampüsü Akçakoca'da yer alıyor. Hemen yan tarafta fakülte binalarımızı görebiliyoruz. İlçemizin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi olan erkek öğrenci yurdunu bugüne kadar farklı yöntemlerle kiralama yöntemi ile öğrencilerimizi mağdur etmemeye çalıştık. Nihayet burada çalışmalar sonrasında bir yurt kazandırıyoruz. Bugün temelini atıyoruz ve Akçakoca'da okuyacak erkek öğrencilerimiz açısından nitelikli modern bir yurda kavuşuyoruz. Bulunduğu lokasyon itibariyle üniversitemiz kampüsüne oldukça yakın. İnşallah burada eğitim öğretim gören öğrencilerimizin hayatı kolaylaştırılacak. Akçakoca'mızın sosyal ve kültürel yaşamı noktasında da yeni bir hizmet edeceği kanaatindeyim" dedi.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, "Türkiye'nin en genç şehri Düzce'mizde gençlere, eğitime yatırım yapmaya devam ediyoruz. Üniversite için Akçakoca'mıza gelen gençleri misafir edeceğimiz yeni yurdumuzun temelini attık. 400 kişilik KYK Erkek Yurdu'muza yaptığımız istişareler sonucu Akçakocalı şehidimiz Ercan Çelik'in adını verme kararı aldık.

Şehrimize, eğitim camiamıza hayırlı olsun" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından yapılan duanın ardından temel atılarak inşaata başlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Güncel
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