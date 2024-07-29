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Akçakoca'da site sakini kadının haşemayla havuza girmesine izin verilmemesi üzerine 2 kişi gözaltına alındı

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir site sakini kadının haşemayla havuza girmesine izin verilmemesi üzerine şikayette bulunması sonucu site yöneticisi ve görevlisi adliyeye sevk edildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde site sakini kadının, haşemayla havuza girmesine izin verilmediği gerekçesiyle şikayette bulunması üzerine gözaltına alınan site yöneticisi ile görevlisi adliyeye sevk edildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayazlı Mahallesi'ndeki bir sitenin sakinlerinden Meral Algün'ün, ortak havuza haşemayla girmesi engellendiği gerekçesiyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulunmasının ardından 2 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Polis ekipleri, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçlamalarıyla site yöneticisi A.K. ile görevli S.D'yi gözaltına alarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Akçakoca Adliyesine sevk edildi.

Akçakoca ilçesinde Ayazlı Mahallesi'ndeki sitenin sakinlerinden Algün, ortak havuza haşemasıyla girdiği sırada site yöneticisi ve görevlisi tarafından engellenmeye çalışıldığı gerekçesiyle emniyete şikayette bulunmuş, söz konusu 2 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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