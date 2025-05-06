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Akçakoca'da Sıcak Havalarda Turizm Yoğunluğu

Akçakoca'da Sıcak Havalarda Turizm Yoğunluğu
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Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da sıcak havanın etkisiyle ilçe sakinleri ve ziyaretçiler sahil kenarında zaman geçiriyor. Akçakoca Turizm Derneği Başkanı, sezonun iyi geçeceğini ve bölgenin uygun fiyatları ile tatilcileri çektiğini belirtti.

Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da sıcak havadan bunalanlar sahil şeridinde vakit geçirdi.

Sıcaktan bunalan ilçe sakinleri deniz kenarına geldi. Vatandaşlardan bazıları sahile kurdukları kamp sandalyelerine oturarak serinlemek için ayaklarını suya soktu.

Akçakoca Turizm Derneği Başkanı Rıza Çakar, AA muhabirine, havaların ısınmasıyla misafirlerin yavaş yavaş ilçeye gelmeye başladığını belirterek, "Özellikle hafta sonları yoğunluk oluşuyor. Turizm tesislerimiz bütün eksikliklerimi tamamlayıp yaz sezonunu bekliyor. Özellikle bize yakın konumda olan İstanbul ve Ankara'dan ziyaretçilerimiz günübirlik geliyor. Turizm adına Akçakoca'nın bu sezon güzel bir sezon geçireceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Çakar, otel ve konaklama fiyatlarının Ege ve Akdeniz'e göre çok daha uygun olduğunu belirterek, tatilcileri Akçakoca'ya davet etti.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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