Akçakoca'da Sahilde Ölü Yunus Yavrusu Bulundu
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Çınar Plajı'nda hareketsiz bir yunus yavrusu bulundu. Olayı görenler durumu belediyeye bildirdi. Ekipler, yunus yavrusunda herhangi bir silah veya zıpkın yarası bulunmadığını belirledi. İnceleme sonrasında yunus yavrusu kaldırıldı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahilde ölü yunus yavrusu bulundu.
Çınar Plajı'nda hareketsiz yunusu gören çevredekiler, durumu Akçakoca Belediyesine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, öldüğü belirlenen yunus yavrusunda silah veya zıpkın yarasına rastlamadı.
Yunus yavrusu, incelemenin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.