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AKÇAKOCA'DA SAHİL VE PLAJLAR DOLDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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DÜZCE'de hava sıcaklığının artması ile Akçakoca ilçesindeki sahil ve plajlar dolup, taştı.

DÜZCE'de hava sıcaklığının artması ile Akçakoca ilçesindeki sahil ve plajlar dolup, taştı.

Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 23 dereceye ulaştığı kentte, sahil ve plajlar doldu. Akçakoca ilçesindeki Çuhallı Plajı'na gelenler, hem denizin hem de güneşin tadını çıkardı. Diğer tatilciler ise sahil kenarlarında piknik yaptı. Özellikle İstanbul ve Ankara'dan tatilcilerin yoğun bir şekilde ilçeye geldiği öğrenildi.

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