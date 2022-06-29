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Akçakoca'da sağanağın ardından deniz kahverengi görünüm aldı

AA - Soner Şen - Güncel
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Akçakoca'da sağanağın ardından deniz kahverengi görünüm aldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sağanağın ardından deniz kıyılarında suyun rengi kahverengi oldu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sağanağın ardından deniz kıyılarında suyun rengi kahverengi oldu.

Kuvvetli yağışın ardan yüksek bölgelerden denize dökülen derelerin taşıdığı çamurlu su, sahil şeridinde kilometrelerce alan kahverengi görünüm aldı.

Sahilde yürüyüş yapan yerli ve yabancı turistler, yaklaşık 200 metre açığa kadar rengi değişen denizi izledi, özçekim yaptı.

AA / Soner Şen - Güncel

Akçakoca Düzce su Güncel Haberler

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