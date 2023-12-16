Akçakoca'da Rüzgar Etkili Oldu
Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde öğle saatlerinde etkisini artıran rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 4 metreye ulaştı. Balıkçılar denize açılamazken, bazıları teknelerini limandaki güvenli bölgeye çekti. Meteoroloji yetkilileri, rüzgarın gün boyu devam etmesi beklenmesi nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde rüzgar etkili oldu.
Öğle saatlerinde etkisini artıran rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 4 metreye ulaştı.
Rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamazken, bazıları teknelerini limandaki güvenli bölgeye çekti.
Meteoroloji yetkilileri, gün boyu devam etmesi beklenen rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.