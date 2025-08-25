Akçakoca'da Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Denize Girmek Yasaklandı

Akçakoca'da Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Denize Girmek Yasaklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe kaymakamlığı tüm plaj ve sahillerde denize girmeyi yasakladı. Vatandaşların can güvenliği için dikkatli olmaları istendi.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle ilçe kaymakamlığı tarafından alınan kararla tüm plaj ve sahillerde denize girmek yasaklandı.

Düzce'nin Karadeniz'e açılan ilçesi Akçakoca'da etkili olan rüzgar ve olumsuz hava şartları dolayısıyla ilçe genelindeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek yasaklandı. Akçakoca Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kaymakamlığımızın 25 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.30 itibariyle Akçakoca ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girilmemesi yönünde karar alınmıştır. Can güvenliği dolayısıyla vatandaşlarımızın denize girmemeleri konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Milyonlarca memura güzel haber! Ödenekler artırıldı

Milyonlarca memura güzel haber! Ödenekler artırıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan yıllar sonra aynı masada

Küslük bitti, 25 yıl sonra kahvaltı masasında buluştular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.