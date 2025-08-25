Akçakoca'da Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Denize Girmek Yasaklandı

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle ilçe kaymakamlığı tarafından alınan kararla tüm plaj ve sahillerde denize girmek yasaklandı.

Düzce'nin Karadeniz'e açılan ilçesi Akçakoca'da etkili olan rüzgar ve olumsuz hava şartları dolayısıyla ilçe genelindeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek yasaklandı. Akçakoca Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kaymakamlığımızın 25 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.30 itibariyle Akçakoca ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girilmemesi yönünde karar alınmıştır. Can güvenliği dolayısıyla vatandaşlarımızın denize girmemeleri konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyoruz" denildi.