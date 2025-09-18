Akçakoca'da Kuvvetli Rüzgar ve Yükselen Dalgalar
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 4 metreye kadar yükseldi. Kıyı şeridindeki dalgakıranları zaman zaman aştı, balıkçılar önlem aldı.
Kentin Karadeniz'e kıyı olan ilçesi Akçakoca'da kuvvetli rüzgar etkili oldu.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle boyu 4 metreye yaklaşan dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki dalgakıranları aştı.
Bazı balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.