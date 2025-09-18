Haberler

Akçakoca'da Kuvvetli Rüzgar ve Yükselen Dalgalar

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 4 metreye kadar yükseldi. Kıyı şeridindeki dalgakıranları zaman zaman aştı, balıkçılar önlem aldı.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle boyu 4 metreye yaklaşan dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki dalgakıranları aştı.

Bazı balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
