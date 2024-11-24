Akçakoca'da Kuvvetli Rüzgar Dalgaları Yükseltti
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi, bazı dalgalar kıyı şeridindeki istinat duvarlarını aştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar önlem aldı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi.
Kentin Karadeniz'e kıyı ilçesi Akçakoca'da rüzgar etkili oldu.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi. Dalgalar zaman zaman kıyı şeridindeki istinat duvarlarını aştı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.