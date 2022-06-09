Akçakoca'da jandarma ve öğrenciler sahilde temizlik yaptı - Haberler

Akçakoca'da jandarma ve öğrenciler sahilde temizlik yaptı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde jandarma ekipleri, ilkokul öğrencileriyle sahildeki çöpleri topladı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde jandarma ekipleri, ilkokul öğrencileriyle sahildeki çöpleri topladı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası kapsamında mavi bayraklı Çuhallı Plajı'nda ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.
Hep birlikte sahildeki atıkları toplayan jandarma personeli ve öğrenciler, çevrenin temiz tutulmasını istedi.
Torbalara toplanan çöpler, daha sonra belediye aracına yüklendi.
AA / Soner Şen - Güncel