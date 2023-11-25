Akçakoca'da Huzur Uygulaması: Uyuşturucu Operasyonu ve Trafik Denetimi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yapılan huzur uygulamasında, uyuşturucu ele geçirilen 3 kişi gözaltına alındı ve 15 sürücüye toplam 76 bin 866 lira para cezası kesildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde "huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik ve Asayiş şube müdürlükleri ekipleri, Akçakoca'da 6 uygulama noktası ile iş yeri, kafeterya, park, kıraathane, tekel bayileri gibi umuma açık yerlerde denetim yaptı.

Uygulamada, üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 3 kişi gözaltına alındı, 15 sürücüye toplam 76 bin 866 lira para cezası kesildi.