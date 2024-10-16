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Akçakoca'da Hortum Oluştu, Vatandaşlar Sahile Akın Etti

Akçakoca'da Hortum Oluştu, Vatandaşlar Sahile Akın Etti
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde oluşan hortum, çevre ilçelere de ulaştı. Vatandaşlar hortumu cep telefonlarıyla kaydetmek için sahile gelerek görüntüledi. Hortum, yaklaşık 10 dakika sürdü ve ardından kayboldu.

AKÇAKOCA'DA DA HORTUM OLUŞTU

Düzce'nin Akçakoca ilçesi açıklarında başlayan hortum, yakın ilçeler Alaplı ve Ereğli'ye kadar devam edip, gözden kayboldu. Hortumu gören vatandaşlar görüntülemek için sahile akın etti. İlçelerin farklı noktalarından görülen hortumu bazı vatandaşlar sahile gelerek cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yaklaşık 10 dakika süren hortum daha sonra etkisini kaybetti.

ŞİVELİ YORUMU GÜLÜMSETTİ

O anları cep telefonu ile yüksekte bulunan Kestaneci Mahallesi'nden görüntüleyen Bülent Taşdibek'in sosyal medya paylaşımında "Alaplı'yı bile geçiyor, bu tarafa doğru geliyor. Kaçın, kaçın anacığım hortum geliyor. Eyvah eyvah. Allah Allah. Burası Karadeniz Ereğli. Denizde birini yakalarsa kaydı kulaklarına, haberiniz olsun. Biz dağlardayız, bize zor ulaşır. Hortumun yanında tekneler var. Geliyor hala daha" ifadeleri izleyenleri gülümsetti.

Haber: Cem SÜRMENELİ-Sinan KABATEPE/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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