Akçakoca'da Hamsi Sezonu Erken Başladı

Akçakoca'da Hamsi Sezonu Erken Başladı
Güncelleme:
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, Karadeniz'de hamsi avına çıkarak kıyıya bol miktarda hamsi ile döndü. Balıkçılar, bu sene hamsi bereketinden umutlu. Hamsiler, çevre illere gönderiliyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, kıyıya bol miktarda hamsiyle döndü.

Kentin Karadeniz'e tek kıyısı olan ilçesi Akçakoca'da hamsi sezonu erken başladı.

Samsun, Sinop, Zonguldak ve Ereğli ilçesinden bölgeye gelen ve Akçakoca Limanı'ndan akşam saatlerinde Karadeniz'e açılan gırgır teknelerinin ağları hamsiyle doldu.

Gece geç saatlerde limana dönen teknelerde buzlanarak istiflenen balıklar, içinde soğutucuların bulunduğu panelvanlara yüklendi.

Vatandaşların en çok tercih ettiği balık türleri arasında yer alan hamsinin Kocaeli, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çevre illere gönderildiği öğrenildi.

Samsun'dan gelen ve gırgır teknesinde çalışan Ahmet İpek, yaklaşık 8 yıldır Karadeniz'de balıkçılık yaptığını belirterek, "Balık durumu şu an iyi görünüyor. Bu sene hamsiden yana ümitliyiz." dedi.

Samsun'dan Akçakoca'ya hamsi avına geldiklerini kaydeden Oğuzhan Akgöz de "Daha mevsimine var ama hamsi bereketi kendini şimdiden gösterdi. İlerleyen zamanlarda daha iyi olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
